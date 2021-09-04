Австралія готується до найгіршого варіанту. Щоденні випадки COVID-19 досягли нового рекордного рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Австралія повідомила в суботу про 1 756 випадків зараження COVID-19, що стало ще одним рекордом, а офіційні особи попередили, що найгірше ще попереду, закликаючи людей пройти вакцинацію. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Більшість випадків зареєстрували в Новому Південному Вельсі, де з середини червня ведеться боротьба зі спалахом високоінфекційного варіанту “Дельта”. Штат повідомив про 1 533 нові випадки захворювання і ще 4 випадки смерті.
Сусідній штат Вікторія повідомив про 208 випадків захворювання, та 32 в Квінсленді.
У Новому Південному Вельсі, найбільш густонаселеному штаті Сіднея, очікується понад 1 000 нових випадків в день протягом ще як мінімум двох тижнів, а пік госпіталізації, ймовірно, буде в жовтні.
В суботу представники охорони здоров’я заявили, що 137 з 173 осіб, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії в лікарнях, не були вакциновані.
Доповнення
Вікторія, Новий Південний Вельс і Австралійська столична територія, де разом проживає майже 60% з 25 мільйонів жителів Австралії, вже кілька тижнів перебувають під суворою ізоляцією.
Очікується, що це буде тривати до тих пір, поки 70% населення не будуть повністю вакциновані. При нинішніх темпах Австралія може досягти цього порога в кінці жовтня або на початку листопада.
Лише близько третини людей у віці 16 років і старше були вакциновані.
В Австралії зареєстровано трохи менше 60 тисяч випадків COVID-19 і 1 036 смертей, що набагато менше, ніж у багатьох інших країнах.