Авіакатастрофа в Підмосков'ї: опубліковано список імен членів екіпажу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Стали відомі імена членів екіпажу літака, що розбився в Підмосков'ї, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

У складі екіпажу повітряного судна були:

  • командир - Валерій Губанов;
  • другий пілот - Сергій Гамбарян;
  • техніки - Андрій Рябінін і Олег Сергєєв;
  • стюардеси - Анастасія Славінська та Вікторія Коболь (або Коваль).

Цей список імен опублікував також один з російських телеканалів.

Нагадаємо, літак Ан-148, що належить авіакомпанії "Саратовські авіалінії", розбився в Раменському районі Московської області.

Всього на борту знаходилося 71 осіб. За попередньою інформацією, вижити не вдалося нікому.

Причина катастрофи поки невідома. За фактом аварії порушено кримінальну справу.

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