Авіакатастрофа в Підмосков'ї: опубліковано список імен членів екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Стали відомі імена членів екіпажу літака, що розбився в Підмосков'ї, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
У складі екіпажу повітряного судна були:
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- командир - Валерій Губанов;
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- другий пілот - Сергій Гамбарян;
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- техніки - Андрій Рябінін і Олег Сергєєв;
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- стюардеси - Анастасія Славінська та Вікторія Коболь (або Коваль).
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Цей список імен опублікував також один з російських телеканалів.
Нагадаємо, літак Ан-148, що належить авіакомпанії "Саратовські авіалінії", розбився в Раменському районі Московської області.
Всього на борту знаходилося 71 осіб. За попередньою інформацією, вижити не вдалося нікому.
Причина катастрофи поки невідома. За фактом аварії порушено кримінальну справу.