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Авіакатастрофа в Афганістані: місцева влада не виключає, що літак належав закордонній авіакомпанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Пасажирський літак, що розбився в понеділок в афганській провінції Газні, міг належати іноземній авіакомпанії. Про це, як передає афганський телеканал 1TVNews, повідомила місцева влада, передає УНН.

Авіакатастрофа в Афганістані: місцева влада не виключає, що літак належав закордонній авіакомпанії

За словами губернатора провінції Газні Вахідулли Калімзая, “Літак не належав якійсь вітчизняній компанії”. “Судячи з усього, мова йде про іноземного перевізника, — зауважив він. — Літак повністю згорів”.

До сих пір немає достовірної інформації про борт, який зазнав катастрофи. Лайнер впав в підконтрольному радикального руху “Талібан” повіті Дих-Як в центральній частині країни. Туди зараз висунувся афганський спецназ.

Спочатку повідомлялося, що лайнер належав авіакомпанії Ariana Afghan Airlines, але національний авіаперевізник спростував цю інформацію. Виконуючий обов’язки директора компанії Мірваз Мірзаквал “спростував інформацію, що літак компанії зазнав катастрофи в провінції Газні”.

Ariana Afghan Airlines denies the government information that their aircraft has been involved in a crash. pic.twitter.com/875DZYBjkL

— Flightradar24 (@flightradar24) January 27, 2020

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