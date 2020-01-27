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Авиакатастрофа в Афганистане: местные власти не исключают, что самолет принадлежал зарубежной авиакомпании

Киев • УНН

 • 15058 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Пассажирский самолет, разбился в понедельник в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании. Об этом, как передает афганский телеканал 1TVNews, сообщили местные власти, передает УНН.

Авиакатастрофа в Афганистане: местные власти не исключают, что самолет принадлежал зарубежной авиакомпании

По словам губернатора провинции Газни Вахидуллы Калимзая, “самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании”. “По всей видимости, речь идет об иностранном перевозчике, — заметил он. — Самолет полностью сгорел”.

До сих пор нет достоверной информации о потерпевшем крушение борте. Лайнер упал в подконтрольном радикальному движению “Талибан” уезде Дих-Як в центральной части страны. Туда сейчас выдвинулся афганский спецназ.

Сначала сообщалось, что лайнер принадлежал авиакомпании Ariana Afghan Airlines, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Исполняющий обязанности директора компании Мирваз Мирзаквал “опроверг информацию, что самолет компании потерпел катастрофу в провинции Газни”.

Ariana Afghan Airlines denies the government information that their aircraft has been involved in a crash. pic.twitter.com/875DZYBjkL

— Flightradar24 (@ flightradar24) January 27, 2020

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