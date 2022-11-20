АТР: визначилися фіналісти Підсумкового турніру

Деталі

Зустрінуться у вирішальному матчі Новак Джокович та Каспер Рууд. Джокович в 1/2 фіналу обіграв на тай-брейках Тейлора Фріца - 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), а Рууд завдав поразки Андрію Рубльову - 6:2, 6:4.

Фінал Підсумкового турніру АТР відбудеться 20 листопада.

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