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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 1758 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 50943 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 90785 перегляди

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31 березня, 15:02 • 120559 перегляди

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31 березня, 14:30 • 169917 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 193283 перегляди

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АТР: визначилися фіналісти Підсумкового турніру

АТР: визначилися фіналісти Підсумкового турніру

Київ • УНН

 • 608558 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Турині завершилися півфінали Підсумкового турніру Асоціації тенісистів професіоналів (АТР), передає УНН.

Деталі

Зустрінуться у вирішальному матчі Новак Джокович та Каспер Рууд. Джокович в 1/2 фіналу обіграв на тай-брейках Тейлора Фріца - 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), а Рууд завдав поразки Андрію Рубльову - 6:2, 6:4.

Фінал Підсумкового турніру АТР відбудеться 20 листопада. 

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