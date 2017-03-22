Арсенал вогнепальної зброї вилучили в іноземця під Києвом

У середу 22 березня співробітники Святошинського управління Києві спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ провли обшук в одному з приватних будинків в с.Білогородка, де виявили арсенал вогнепальної зброї.

Під час розслідування правоохоронці отримали оперативну інформацію про причетність громадянина Грузії, який проживає за вказаною адресою, до незаконного обігу вогнепальної зброї та вибухонебезпечних предметів.

Під час обшуків із залученням спеціалістів-вибухотехніків, за місцем проживання чоловіка було виявлено та вилучено предмети, схожі на бойові припаси в кількості понад 450 штук, предмети схожі на пістолети та димові гранати, предмети схожі на гранату Ф1, а також інші вибухонебезпечні предмети.

Наразі щодо вилученого майна призначено відповідні експертизи.

Зловмисник затриманий, йому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, СБУ виявила вогнемет російського виробництва у районі Світлодарської дуги.