Арсенал огнестрельного оружия изъяли у иностранца под Киевом

В среду 22 марта сотрудники Святошинского управления Киева совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ провели обыск в одном из частных домов в с. Белогородка, где обнаружили арсенал огнестрельного оружия.

В ходе расследования правоохранители получили оперативную информацию о причастности гражданина Грузии, который проживает по указанному адресу, к незаконному обороту огнестрельного оружия и взрывоопасных предметов.

Во время обысков с привлечением специалистов-взрывотехников, по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты предметы, похожие на боеприпасы в количестве более 450 штук, предметы похожие на пистолеты и дымовые гранаты, предметы похожие на гранату Ф1, а также другие взрывоопасные предметы.

Сейчас по изъятому имуществу назначены соответствующие экспертизы.

Злоумышленник задержан, ему готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила огнемет российского производства в районе Светлодарской дуги.