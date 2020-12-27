"Арсенал" вийшов переможцем із лондонського дербі

На 35 хвилині за порушення правил по воротам “синіх” був призначений 11-метровий удар. Наприкінці половини протистояння Граніт Джака оформив ефектним ударом гол зі штрафного.

У другій половині гол, який став окрасою матчу, забив представник “канонірів”. Сака зовнішньою частиною стопи переправив м’яч за високою траєкторією від стійки до сітки воріт. Гол-престижу за “Челсі” на 85 хвилині відзначився Абрахам — 3:1.

Додамо також, для “Арсеналу” ця перемога стала першою з 1 листопада в АПЛ — команда перервала серію без перемог з 7 матчів і піднялася на 14-у сходинку. “Челсі” опустився на 6-е місце в таблиці АПЛ.