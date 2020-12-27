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"Арсенал" вышел победителем из лондонского дерби

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В одном из главных матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу “Арсенал” на “Эмирейтс” нанес поражение другому представителю Лондона — “Челси”, передает УНН.

"Арсенал" вышел победителем из лондонского дерби

На 35 минуте за нарушение правил по воротам "синих" был назначен 11-метровый удар. В конце половины противостояния Джака оформил эффектным ударом гол со штрафного.

Во второй половине гол, который стал украшением матча, забил представитель "канониров". Сака внешней частью стопы переправил мяч по высокой траектории от стойки в сетку ворот. Гол-престижа за "Челси" на 85 минуте отличился Абрахам - 3:1.

Добавим также, для "Арсенала" эта победа стала первой с 1 ноября в АПЛ - команда прервала серию без побед из 7 матчей и поднялась на четырнадцатом место. "Челси" опустился на шестое место в таблице АПЛ.

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