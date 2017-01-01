Антоніу Гутерріш вступає на посаду генерального секретаря ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Гутерріш 1 січня вступає на посаду генерального секретаря ООН. Авторитетний європейський політик, який перекваліфіковувався в міжнародного чиновника, змінить на цій посаді південнокорейця Пан Гі Муна, який керував роботою співтовариства націй останні 10 років, передає УНН.
А.Гутерріш став дев’ятим генсеком ООН за всю історію цієї організації, заснованої 24 жовтня 1945 року. Коли відбудеться офіційний заїзд в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, поки точно не відомо. Очікується, що це відбудеться протягом найближчих днів.
Пан Гі Мун звільнив свій просторий кабінет на 38-му поверсі хмарочоса на березі Іст-Рівер ще 30 грудня, офіційно попрощавшись з усіма співробітниками ООН.
Він повертається в Південну Корею, де його вважають імовірним кандидатом на пост президента країни. Проте експерти не виключають, що на батьківщині його чекає не тільки продовження політичної кар’єри, але і розслідування за підозрою в корупції. За твердженням південнокорейських ЗМІ, ще будучи міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі РК він отримував хабарі від великого бізнесу.