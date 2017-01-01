Антониу Гутерриш вступает в должность генерального секретаря ООН

А.Гутерриша стал девятым генсеком ООН за всю историю этой организации, основанной 24 октября 1945. Когда состоится официальный заезд в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, пока точно не известно. Ожидается, что это произойдет в течение ближайших дней.

Пан Ги Мун освободил свой просторный кабинет на 38-м этаже небоскреба на берегу Ист-Ривер еще 30 декабря, официально попрощавшись со всеми сотрудниками ООН.

Он возвращается в Южную Корею, где его считают вероятным кандидатом на пост президента страны. Однако эксперты не исключают, что на родине его ждет не только продолжение политической карьеры, но и расследование по подозрению в коррупции. По утверждению южнокорейских СМИ, еще будучи министром иностранных дел и внешней торговли РК он получал взятки от крупного бизнеса.