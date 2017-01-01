Антониу Гутерриш вступает в должность генерального секретаря ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш 1 января вступает в должность генерального секретаря ООН. Авторитетный европейский политик, который переквалифицировался в международного чиновника, сменит на этом посту южнокорейца Пан Ги Муна, который руководил работой сообщества наций последние 10 лет, передает УНН.
А.Гутерриша стал девятым генсеком ООН за всю историю этой организации, основанной 24 октября 1945. Когда состоится официальный заезд в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, пока точно не известно. Ожидается, что это произойдет в течение ближайших дней.
Пан Ги Мун освободил свой просторный кабинет на 38-м этаже небоскреба на берегу Ист-Ривер еще 30 декабря, официально попрощавшись со всеми сотрудниками ООН.
Он возвращается в Южную Корею, где его считают вероятным кандидатом на пост президента страны. Однако эксперты не исключают, что на родине его ждет не только продолжение политической карьеры, но и расследование по подозрению в коррупции. По утверждению южнокорейских СМИ, еще будучи министром иностранных дел и внешней торговли РК он получал взятки от крупного бизнеса.