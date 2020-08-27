Антирасистські протести у США: департамент юстиції Вісконсіна опублікував перші деталі затримання пораненого
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Афроамериканець Джейкоб Блейк мав при собі холодну зброю під час затримання в Кеноші (штат Вісконсін). Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в середу на сайті управління юстиції Вісконсіна, передає УНН з посиланням також на регіональну редакцію телеканалу NBC.
“У ході розслідування інциденту Блейк визнав, що у нього був ніж. Співробітники відділу кримінальних розслідувань управління юстиції виявили ніж на підлозі в салоні автомобіля Блейка з боку водія. Обшук автомобіля не привів до виявлення іншої зброї”, — йдеться в повідомленні відомства.
Поліцейські спробували затримати 29-річного Блейка, застосувавши електрошокер, проте успіху не добилися. Афроамериканець, переслідуваний правоохоронцями, обігнув свій автомобіль, відкрив дверцята і спробував сісти на водійське місце. У цей момент поліцейський Растен Шескі відкрив вогонь, вистріливши сім разів в спину підозрюваному.
Шескі прослужив сім років. Інші поліцейські не застосовували табельну зброю, у них не було натільних відеореєстраторів.
У місто, де введена комендантська година, були направлені підрозділи Національної гвардії штату Вісконсін, для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ.
Відео: в ніч на середу 17-річний американець під час заворушень в Кеноші застрелив двох людей. Він затриманий.