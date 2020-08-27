Антирасистские протесты в США: департамент юстиции Висконсина опубликовал первые детали задержания раненого

“В ходе расследования инцидента Блейк признал, что у него имелся нож. Сотрудники отдела уголовных расследований управления юстиции обнаружили нож на полу в салоне автомобиля Блейка со стороны водителя. Обыск автомобиля не привел к обнаружению другого оружия”, — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские попытались задержать 29-летнего Блейка, применив электрошокер, однако успеха не добились. Афроамериканец, преследуемый правоохранителями, обогнул свой автомобиль, открыл дверцу и попытался сесть на водительское место. В этот момент полицейский Растен Шески открыл огонь, выстрелив семь раз в спину подозреваемому.

Шески прослужил семь лет. Другие полицейские не применяли табельное оружие, у них не было нательных видеорегистраторов.

В город, где введен комендантский час, были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Видео: в ночь на среду 17-летний американец во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он задержан.