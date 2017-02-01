Анонім повідомив про замінування Херсонської міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. До CALL-центру Служби безпеки України в Києві зателефонував невідомий і сказав, що Херсонська міська рада замінована, поліція перевіряє повідомлення. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Херсонській області.
Сьогодні до чергової частини Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшла інформація з обласного Управління СБУ про те, що до CALL-центру СБУ в Києві зателефонував невідомий і сказав, що Херсонська міська рада замінована.
На місце події виїхали спеціалісти усіх екстрених служб. Працівники поліції оточили територію, з приміщення міськради евакуюють людей. Спеціалісти-вибухотехніки та кінологи обстежують будівлю та прилеглу територію.
За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості кримінального правопорушення за ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.