Аноним сообщил о заминировании Херсонского горсовета

Сегодня в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступила информация из Управления СБУ о том, что в CALL-центр СБУ в Киеве позвонил неизвестный и сказал, что Херсонский городской совет заминирован.

На место происшествия выехали специалисты всех экстренных служб. Работники полиции оцепили территорию, из помещения горсовета эвакуируют людей. Специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют здание и прилегающую территорию.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного преступления по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.