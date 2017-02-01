Аноним сообщил о заминировании Херсонского горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В CALL-центр Службы безопасности Украины в Киеве позвонил неизвестный и сказал, что Херсонский городской совет заминирован, полиция проверяет сообщение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.
Сегодня в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступила информация из Управления СБУ о том, что в CALL-центр СБУ в Киеве позвонил неизвестный и сказал, что Херсонский городской совет заминирован.
На место происшествия выехали специалисты всех экстренных служб. Работники полиции оцепили территорию, из помещения горсовета эвакуируют людей. Специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют здание и прилегающую территорию.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного преступления по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.