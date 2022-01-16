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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Англійський клуб Миколенка звільнив іспанського наставника

Англійський клуб Миколенка звільнив іспанського наставника

Київ • УНН

 • 16359 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Іспанець Рафаель Бенітес втратив посаду головного тренера англійського "Евертона", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

Ліверпульська команда у поточному сезоні Англійської прем'єр-ліги здобула лише п'ять перемог у 19 іграх та посідає 15-те місце у турнірній таблиці. Безвиграшна серія команди в АПЛ складає чотири матчі.

Бенітес двічі вигравав чемпіонат Іспанії з "Валенсією" (2002, 2004), перемагав у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА з "Ліверпулем" (2005), а також у Лізі Європи з "Челсі" (2013). На чолі "ірисок" фахівець перебував із червня минулого року.

Доповнення

Українець Віталій Миколенко встиг зіграти лише два поєдинки під орудою Миколенка.

 

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