Англійський клуб Миколенка звільнив іспанського наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Іспанець Рафаель Бенітес втратив посаду головного тренера англійського "Евертона", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Ліверпульська команда у поточному сезоні Англійської прем'єр-ліги здобула лише п'ять перемог у 19 іграх та посідає 15-те місце у турнірній таблиці. Безвиграшна серія команди в АПЛ складає чотири матчі.
Бенітес двічі вигравав чемпіонат Іспанії з "Валенсією" (2002, 2004), перемагав у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА з "Ліверпулем" (2005), а також у Лізі Європи з "Челсі" (2013). На чолі "ірисок" фахівець перебував із червня минулого року.
Доповнення
Українець Віталій Миколенко встиг зіграти лише два поєдинки під орудою Миколенка.