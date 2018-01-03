Американський баскетболіст "Будівельника" продовжить кар'єру в Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Американський захисник київського “Будівельника” Брендон Філдс перейшов до складу литовського “Нептунаса”. Про це повідомляє сайт чемпіонату Литви, передає УНН.
У нинішньому регулярному чемпіонаті американець відіграв у складі киян лише 7 поєдинків, у яких набирав 12,9 очок, робив 4,3 передачі та 3,7 підбирання в середньому за 25 хвилин гри.
“Після відходу з команди Міндаугаса Гірджунаса ми шукали заміну для нього. Брендон Філдс справляє гарне враження. Він фізично сильний, добре захищається і є борцем на майданчику. Ми сподіваємося, що цей гравець зміцнить нас”, — сказав наставник “Нептунаса” Казис Маквітіс.
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Примітно, що “Нептунас” перебуває на 2-му рядку чемпіонату — 14 звитяг в 17 іграх.
Додамо, що в чемпіонаті Литви наразі виступають баскетболісти збірної України В’ячеслав Бобров, Максим Корнієнко і Денис Лукашов.
Нагадаємо, за підсумками чергових турів чемпіонату Туреччини та Франції команди з представниками баскетбольної збірної України одержали чергові перемоги.