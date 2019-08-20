Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Користувачка Instagram під псевдонімом beebinch вражає інтернет своїми косплеями (з англ. costume play - костюмована гра - ред.). Її профіль зібрав вже понад 130 тисяч підписників. Про це повідомляє УНН з посиланням на профіль користувачки в Іnstagram.
Справжнє ім’я інстаграм-блогерки Міра Парк. Вона шукає натхнення не лише у відомих персонажах та супер-героях, яких відтворюють більшість косплеєрів. У переліку її неочікуваних ідей косплеї емодзі (популярні смайли у клавіатурах смартфонів – ред.), предметів з мультфільмів, природних явищ та навіть цілих сцен у одному образі.
УНН відібрав для вас найцікавіше і бажає приємного перегляду.
excuse the repost but happy 20th birthday spongebob!!! ive been really busy with finals so I wasn’t able to finish my next spongebob cosplay in time to celebrate :( I think I’ll have it down in a week or so,, but here are my 3 favorite spongebob cosplays I’ve done! thank u @peachieteas @sn41l @inisitu for helping me suffer through building dream gary xoxo also fun fact if you look really close you can see @jessicanigri in the background of my tiktok skdjdk she laughed when I fell