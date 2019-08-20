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Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями

Київ • УНН

 • 23266 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Користувачка Instagram під псевдонімом beebinch вражає інтернет своїми косплеями (з англ. costume play - костюмована гра - ред.). Її профіль зібрав вже понад 130 тисяч підписників. Про це повідомляє УНН з посиланням на профіль користувачки в Іnstagram. 

Справжнє ім’я інстаграм-блогерки Міра Парк. Вона шукає натхнення не лише у відомих персонажах та супер-героях, яких відтворюють більшість косплеєрів. У переліку її неочікуваних ідей косплеї емодзі (популярні смайли у клавіатурах смартфонів – ред.), предметів з мультфільмів, природних явищ та навіть цілих сцен у одному образі.

УНН відібрав для вас найцікавіше і бажає приємного перегляду. 

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Публикация от stevebob minepants (@beebinch)

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Публикация от stevebob minepants (@beebinch)

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Публикация от stevebob minepants (@beebinch)

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Публикация от stevebob minepants (@beebinch)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от stevebob minepants (@beebinch)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от stevebob minepants (@beebinch)

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Публикация от stevebob minepants (@beebinch)

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