Американець розповів про плани на лотерейний виграш: парочка нових автомобілів і відпустка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Житель американського штату Орегон виграв 7,3 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на місцеве телебачення KPTV.

Ім'я переможця - Чарльз Світак. Він є 284-м мільйонером місцевої лотереї Megabucks, яка стартувала 20 листопада 1985 року.

"Не дивлячись на те, що я став мільйонером відносно недавно, я вже частково знаю, як витрачу гроші. У планах подорож і парочка нових автомобілів", - розповів він.

Світак вирішив отримати одноразову виплату грошового призу. Після сплати податків виграш американця становитиме 3,65 млн дол.

Нагадаємо, 2 червня в державній лотереї "Мегалот" був зірваний найбільший лотерейний джекпот за всю історію України - 17 млн 750 тис. грн. Відомо, що свою виграшну ставку щасливчик зробив 31 травня в смт Катеринопіль Черкаської області на точці продажу лотерейних квитків за адресою: вул. Соборна, 24 (магазин "Канцтовари").

А лотереєю-рекордсменом за кількістю мільйонерів серед українських гравців є "Лото-Забава", що було офіційно зафіксовано Національним Реєстром Рекордів України. На даний момент кількість українців, які виграли призи в 1 млн грн і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.", сягнула 293 осіб.

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