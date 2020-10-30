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Алкогольну підробку можна виявити за допомогою смартфону

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Розростання тіньового ринку алкоголю не лише шкодить державному бюджету та офіційним виробникам якісної алкогольної продукції, але й становить небезпеку для здоров’я споживача. Експерт з питань податків Ілля Несходовський розповів УНН, як за допомогою смартфону можна відрізнити справжній алкоголь від підробки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова податкового комітету виступив проти ініціативи уряду підвищити акциз на алкоголь.

"Саме за допомогою QR-коду, розміщеного на акцизній марці пляшки, споживач може виявити підробку, скориставшись телефоном. Головне – мати на смартфоні додаток, який зчитує QR-коди. Коли ви зіскановуєте його телефоном — вас переводить на вебресурс для миттєвої перевірки марки. Тобто буквально за кілька секунд ви можете отримати інформацію про суб’єкт господарювання, який отримав марку акцизного податку", - розповів експерт.

Зіставлення інформації з QR-коду та штрих-коду акцизної марки є надійним способом перевірки оригінальності алкогольної продукції та уникнення підробок.

"Якщо такої інформації немає – це є 100% свідченням того, що алкоголь підробний, акцизна марка є підробною й алкоголь нелегальний. Якщо акцизна марка є, то, відповідно, ви бачите, яка юридична особа її отримала", - розповів Несходовський.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, українці надають перевагу вітчизняним виробникам алкоголю.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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