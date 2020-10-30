Алкогольную подделку можно выявить с помощью смартфона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Разрастание теневого рынка алкоголя не только вредит государственному бюджету и официальным производителям качественной алкогольной продукции, но и представляет опасность для здоровья потребителя. Эксперт по вопросам налогов Илья Несходовский рассказал УНН, как при помощи смартфона можно отличить настоящий алкоголь от подделки.
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"Именно с помощью QR-кода, размещенного на акцизной марке бутылки, потребитель может обнаружить подделку, воспользовавшись телефоном. Главное - иметь на смартфоне приложение, которое считывает QR-коды. Когда вы сканируете его телефоном - вас переводит на вебресурс для мгновенной проверки марки. То есть буквально за несколько секунд можно получить информацию о субъекте хозяйствования, получившем марку акцизного налога", - рассказал эксперт.
Сопоставления информации с QR-кодом и штрих-кодом акцизной марки является надежным способом проверки подлинности алкогольной продукции и избежания подделок.
"Если такой информации нет - это 100% свидетельство того, что алкоголь поддельный, акцизная марка является поддельной и алкоголь нелегальный. Если акцизная марка есть, то, соответственно, вы видите, юридическое лицо, которое ее получило", - рассказал Несходовский.
Напомним, по данным Госстатистики, украинцы предпочитают отечественных производителей алкоголя.
Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").