Акцію проти жорстокого поводження з тваринами влаштували біля ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Зоозахисники влаштували біля Верховної Ради акцію проти жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, активісти вимагали у народних депутатів прийняти законопроект №5119-1 про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
"Відстоюючи і лобіюючи інтереси тварин, ми просимо підтримати законопроект 5119-1. Адже беззахисних тварин кожного дня по- звірячому вбивають, і ніхто не поніс за це покарання. Необхідно терміново зупинити цей жах та вплинути на цю ситуацію шляхом прийняття законопроекту 5119-1 "Щодо запровадження гуманного ставлення до тварин", - зазначила одна з активісток.
Зазначимо, подібні акції сьогодні були анонсовані у багатьох містах України.
Як повідомляв УНН, зоозахисники Одеси провели мітинг на підтримку безпритульних тварин.