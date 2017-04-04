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Акцію проти жорстокого поводження з тваринами влаштували біля ВР

Акцію проти жорстокого поводження з тваринами влаштували біля ВР

Київ • УНН

 • 19362 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Зоозахисники влаштували біля Верховної Ради акцію проти жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Зокрема, активісти вимагали у народних депутатів прийняти законопроект №5119-1 про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

"Відстоюючи і лобіюючи інтереси тварин, ми просимо підтримати законопроект 5119-1. Адже беззахисних тварин кожного дня по- звірячому вбивають, і ніхто не поніс за це покарання. Необхідно терміново зупинити цей жах та вплинути на цю ситуацію шляхом прийняття законопроекту 5119-1 "Щодо запровадження гуманного ставлення до тварин", - зазначила одна з активісток.

Зазначимо, подібні акції сьогодні були анонсовані у багатьох містах України.

Як повідомляв УНН, зоозахисники Одеси провели мітинг на підтримку безпритульних тварин.

Українські Національні Новини

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