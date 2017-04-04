Акцию против жестокого обращения с животными устроили возле ВР

В частности, активисты требовали у народных депутатов принять законопроект №5119-1 об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Отстаивая и лоббируя интересы животных, мы просим поддержать законопроект 5119-1. Ведь беззащитных животных каждый день по-зверски убивают, и никто не понес за это наказание. Необходимо срочно остановить этот ужас и повлиять на эту ситуацию путем принятия законопроекта 5119-1 "О введении гуманного отношения к животным", - отметила одна из активисток.

Отметим, подобные акции сегодня были анонсированы во многих городах Украины.

Как сообщал УНН, зоозащитники Одессы провели митинг на поддержку бездомных животных.