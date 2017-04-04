Акцию против жестокого обращения с животными устроили возле ВР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40536 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102352 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156596 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116509 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116504 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112537 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107065 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103561 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153629 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Акцию против жестокого обращения с животными устроили возле ВР

Акцию против жестокого обращения с животными устроили возле ВР

Киев  •  УНН

 • 19360 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Зоозащитники устроили возле Верховной Рады акцию против жестокого обращения с животными. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В частности, активисты требовали у народных депутатов принять законопроект №5119-1 об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Отстаивая и лоббируя интересы животных, мы просим поддержать законопроект 5119-1. Ведь беззащитных животных каждый день по-зверски убивают, и никто не понес за это наказание. Необходимо срочно остановить этот ужас и повлиять на эту ситуацию путем принятия законопроекта 5119-1 "О введении гуманного отношения к животным", - отметила одна из активисток.

Отметим, подобные акции сегодня были анонсированы во многих городах Украины.

Как сообщал УНН, зоозащитники Одессы провели митинг на поддержку бездомных животных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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