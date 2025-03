Акції "злетіли" до небувалого рівня після успіху вакцини від COVID-19 - Bloomberg

Так, індекси S & P 500 і Dow Jones Industrial Average піднялися до рекордних значень на тлі новини про те, що вакцина проти Covid-19, розроблена Pfizer Inc. і BioNTech SE, запобігла понад 90% інфекцій.

Повідомляється також, що акції таких компаній як American Airlines Group Inc. і Carnival Corp. злетіли більш ніж на 22%. У той же час компанії Zoom Video Communications Inc. і Peloton Interactive Inc. впали як мінімум на 18% з появою надії на повернення до нормального життя.

Крім того, нафта злетіла, а золото, японська йєна і швейцарський франк впали.

Як повідомляв УНН, сьогодні американська фармацевтична компанія Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19.