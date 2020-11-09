Акції "злетіли" до небувалого рівня після успіху вакцини від COVID-19 - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Акції в усьому світі різко зросли, а облігації впали після того, як масштабне дослідження вакцини проти коронавірусу дало багатообіцяючі результати, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Так, індекси S & P 500 і Dow Jones Industrial Average піднялися до рекордних значень на тлі новини про те, що вакцина проти Covid-19, розроблена Pfizer Inc. і BioNTech SE, запобігла понад 90% інфекцій.
Повідомляється також, що акції таких компаній як American Airlines Group Inc. і Carnival Corp. злетіли більш ніж на 22%. У той же час компанії Zoom Video Communications Inc. і Peloton Interactive Inc. впали як мінімум на 18% з появою надії на повернення до нормального життя.
Крім того, нафта злетіла, а золото, японська йєна і швейцарський франк впали.
Як повідомляв УНН, сьогодні американська фармацевтична компанія Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19.