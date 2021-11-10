Актори з "Гаррі Поттера" можуть возз'єднатися для зйомок спецепізоду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. До 20-річчя першого фільму про Гаррі Поттера його акторам запропонували возз'єднатися для зйомок спеціального епізоду. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Sun.
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За даними видання, на такий крок компанію Warner Bros. спонукало успішне продовження серіалу "Друзі".
Прогнозують, що зйомки розпочнуться вже наприкінці листопада цього року.
"Новий проект оповитий таємницею, оскільки люди, які працюють над франшизою, спочатку хочуть вмовити зірок. Було б чудово, якщо вони впораються із цим і запропонують акторам великі гроші за возз'єднання", — зазначило джерело The Sun.
Нагадаємо
"Гаррі Поттер і філософський камінь" — перша екранізація книг про чарівника британської письменниці Джоан Роулінг.
Прем'єра фільму відбулася 16 листопада 2001 року. Стрічка зібрала понад 1 млрд доларів у всьому світі.
Протягом наступних років відзняли ще сім фільмів франшизи.