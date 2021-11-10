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Актеры из "Гарри Поттера" могут воссоединиться для съемок спецэпизода

Киев • УНН

 • 92357 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. К 20-летию первого фильма о Гарри Поттере его актерам предложили воссоединиться для съемок специального эпизода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Актеры из "Гарри Поттера" могут воссоединиться для съемок спецэпизода

Детали

По данным издания, на такой шаг компанию Warner Bros. побудило успешное продолжение сериала "Друзья".

Прогнозируют, что съемки начнутся уже в конце ноября этого года.

"Новый проект окутан тайной, поскольку люди, работающие над франшизой, сначала хотят уговорить звезд. Было бы здорово, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение", — отметил источник The Sun.

Напомним

"Гарри Поттер и философский камень" — первая экранизация книг о волшебнике британской писательницы Джоан Роулинг.

Премьера фильма состоялась 16 ноября 2001 года. Лента собрала более 1 млрд долларов во всем мире.

В течение последующих лет отсняли еще семь фильмов франшизы.

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