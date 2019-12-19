Аграрний комітет знову зібрався на засідання щодо ринку землі

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у четвер, 19 грудня, знову зібрався на засідання щодо продовження розгляду поправок до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням, передає УНН.