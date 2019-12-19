Аграрний комітет знову зібрався на засідання щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у четвер, 19 грудня, знову зібрався на засідання щодо продовження розгляду поправок до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням, передає УНН.
Так, засідання розпочалося близько 8 годину ранку, утім з 15-хвилинним запізненням.
Депутати зібралися на засідання і почали далі розглядати правки до законопроекту про ринок землі.
Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.
Вчора також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.
Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Згодом голова ВР Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання нардепи планують внести правку щодо зменшення концентрації землі в одні руки - попередньо до 50 тис. гектарів. Утім обговорюється межа і у 10-20 тис. гектарів.
Загалом до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
Напередодні на засідання комітету принесли стос паперів з правками і почали голосувати за них.