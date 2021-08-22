ФФУ наполягає на негайній евакуації з Афганістану футболісток

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Гравці побоюються за своє життя після захоплення талібами столиці Афганістану Кабула.

Раніше на цьому тижні колишній капітан національної жіночої збірної Афганістану просила спортивні організації "допомогти убезпечити гравців", тому що вона побоюється за тих, хто залишився після правління талібів.

Повідомляється, що деякі футболістки країни після захоплення влади талібами зникли.

Доповнення

Під час свого попереднього правління близько 20 років тому таліби не дозволяли жінкам отримувати освіту.

Жінки не можуть залишати свої будинки без родичів-чоловіків, їм не дозволяють працювати, і їх змушують носити паранджу. Ті, хто кидає їм виклик, зазвичай піддаються покаранням і побиттю.

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