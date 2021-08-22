ФФУ наполягає на негайній евакуації з Афганістану футболісток

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17 березня, 19:38 • 103964 перегляди

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17 березня, 09:17 • 181347 перегляди

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Світовий керівний орган футболу ФІФА надіслав урядам ряду країн лист з проханням про екстрену евакуацію жінок-гравців з Афганістану. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Гравці побоюються за своє життя після захоплення талібами столиці Афганістану Кабула.

Раніше на цьому тижні колишній капітан національної жіночої збірної Афганістану просила спортивні організації "допомогти убезпечити гравців", тому що вона побоюється за тих, хто залишився після правління талібів.

Повідомляється, що деякі футболістки країни після захоплення влади талібами зникли.

Доповнення

Під час свого попереднього правління близько 20 років тому таліби не дозволяли жінкам отримувати освіту.

Жінки не можуть залишати свої будинки без родичів-чоловіків, їм не дозволяють працювати, і їх змушують носити паранджу. Ті, хто кидає їм виклик, зазвичай піддаються покаранням і побиттю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після взяття талібами Кабула затримані колишні чиновники зникають безвісти - ЗМІ

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