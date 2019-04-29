Адвокати Ассанжа звинуватили іспанців в шпигунстві за ним

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Адвокати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, заарештованого британською поліцією, подали до іспанського суду позов проти групи громадян Іспанії. Юристи звинувачують цих людей у вимаганні та шпигунстві в посольстві Еквадору в Лондоні, де Ассанж переховувався кілька років. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.