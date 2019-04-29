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Адвокати Ассанжа звинуватили іспанців в шпигунстві за ним

Адвокати Ассанжа звинуватили іспанців в шпигунстві за ним

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Адвокати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, заарештованого британською поліцією, подали до іспанського суду позов проти групи громадян Іспанії. Юристи звинувачують цих людей у вимаганні та шпигунстві в посольстві Еквадору в Лондоні, де Ассанж переховувався кілька років. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.

Агентство AFP посилалося на неназваних співрозмовників, знайомих з ситуацією.

Крім того, в позові фігурують кілька співробітників еквадорського посольства і МЗС Еквадору.

У розпорядженні еквадорської влади є тисячі фото- і відеоматеріалів з Ассанжем, знятих в посольстві південноамериканської країни, заявили раніше в Wikileaks.

На думку ісландського журналіста-розслідувача Крістін Храфнсон, ці матеріали перебували у іспанців, які вимагали 3 млн доларів, щоб ті не потрапили у відкритий доступ.

Нагадаємо, батько засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в телепередачі 60 Minutes заявив, що його син був проданий еквадорським посольством в обмін на банківський кредит від США.

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