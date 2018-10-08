Адвокат заявив, що йому підтвердили етапування Сущенка у колонію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Консульство України в Москві неофіційно підтвердило відправку незаконно засудженого українського журналіста Романа Сущенка в колонію. Про це у понеділок повідомив громадський захисник Марк Фейгін, передає УНН.
"Консульство України в Москві зі свого боку неофіційно підтвердило відправку Романа Сущенко в колонію", - написав Фейгін.
Раніше Фейгін повідомив, що "за попередньою інформацією, Романа Сущенка етапували до місця відбування покарання".
Як повідомляв УНН, українця Романа Сущенка, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Український журналіст Роман Сущенко був затриманий у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.