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Адміністрація Трампа заборонила американським посольствам вивішувати прапори ЛГБТ на флагштоках

Адміністрація Трампа заборонила американським посольствам вивішувати прапори ЛГБТ на флагштоках

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовляє забороною у відповідь на прохання вивісити прапори ЛГБТ на флагштоках посольств Сполучених Штатів у зв'язку з нагоди святкування місяця гордості ЛГБТ. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News, яке приводить коментарі 3 дипломатів США.

З таким проханням до Державного департаменту звернулись декілька американських посольств - Німеччини, Ізраїлю, Бразилії та Латвії.

Зазначається, що посольствам все ж таки дозволили розміщувати прапори в інших місцях на території посольств, але не на флагштоках.

"Ця заборона на підняття прапора на офіційному флагштоку суперечить обіцянкам (президента США Дональда) Трампа бути лідером у підтримці прав ЛГБТ за кордоном. При адміністрації (екс-президента США Барака) Обами уряд надав дозвіл посольствам за кордоном піднімати прапор гордості протягом червня", - зазначає видання.

Як повідомляв УНН, у рейтингу "Райдужна Європа" щодо ситуації захисту прав ЛГБТ Україна зайняла 35 місце з 49.

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