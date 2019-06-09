Адміністрація Трампа заборонила американським посольствам вивішувати прапори ЛГБТ на флагштоках
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовляє забороною у відповідь на прохання вивісити прапори ЛГБТ на флагштоках посольств Сполучених Штатів у зв'язку з нагоди святкування місяця гордості ЛГБТ. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News, яке приводить коментарі 3 дипломатів США.
З таким проханням до Державного департаменту звернулись декілька американських посольств - Німеччини, Ізраїлю, Бразилії та Латвії.
Зазначається, що посольствам все ж таки дозволили розміщувати прапори в інших місцях на території посольств, але не на флагштоках.
"Ця заборона на підняття прапора на офіційному флагштоку суперечить обіцянкам (президента США Дональда) Трампа бути лідером у підтримці прав ЛГБТ за кордоном. При адміністрації (екс-президента США Барака) Обами уряд надав дозвіл посольствам за кордоном піднімати прапор гордості протягом червня", - зазначає видання.
Як повідомляв УНН, у рейтингу "Райдужна Європа" щодо ситуації захисту прав ЛГБТ Україна зайняла 35 місце з 49.