АЧС вразила одразу дві області
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Сумській та Житомирській областях. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
З 29 листопада по 5 грудня на території цих областей зареєстровані два випадки захворювання на африканську чуму свиней. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
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"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.
Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано вже близько 140 випадків АЧС. Загалом за останні три роки вірус не оминув жодну з областей.
За словами депутата Сергія Тригубенка, за збитки фермерів від АЧС сьогодні навіть немає з кого спитати, адже в країні понад півтора року відсутній профільний міністр — аграрної політики.