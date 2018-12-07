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АЧС поразила сразу две области

Киев • УНН

 • 6985 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Сумской и Житомирской областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

АЧС поразила сразу две области

С 29 ноября по 5 декабря на территории этих областей зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.

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"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировано уже около 140 случаев АЧС. Всего за последние три года вирус не обошел ни одну из областей.

По словам депутата Сергея Тригубенко, за убытки фермеров от АЧС сегодня даже не с кого спросить, ведь в стране более полутора лет отсутствует профильный министр - аграрной политики.

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