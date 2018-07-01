ABC: в Білому домі проведуть розслідування з приводу розіграшу Трампа коміком

За словами його джерел, в Білому домі підтвердили, що бесіда мала місце, і розцінюють подію як серйозний конфуз. В адміністрації в даний час намагаються встановити, яким чином коміка могли з’єднати з американським лідером.

Мелендес раніше повідомив, що йому вдалося домогтися розмови з Трампом, і виклав в інтернет аудіозапис, на якій чутно, як він додзвонюється в Білий дім. Комік представився сенатором Робертом Менендесом (демократ від штату Нью-Джерсі) і заявив, що йому необхідно терміново переговорити з президентом і обговорити законопроект.

Як повідомляв УНН, Мелендесу вдалося зателефонувати на борт президентського літака Air Force One (Борт № 1).