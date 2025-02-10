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15 березня, 19:03 • 139039 перегляди

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15 березня, 13:22 • 159706 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145791 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121876 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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83 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається

83 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається

Київ • УНН

 • 24122 перегляди

На фронті зафіксовано 83 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 28 атак. Російські загарбники активно атакують на всіх напрямках, але ЗСУ успішно стримують ворога.

На цей час на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку активність ворожої авіації вилилася в удари по Великому Бурлуку та Шевченковому. Противник намагався йти вперед в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять штурмових дій російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів поблизу Торецька та Щербинівки, шість бойових зіткнень тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Зеленівка, Времівка та Новосілка. На даний час шість боїв тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару керованою авіабомбою по населеному пункту Січневе, некерованими ракетами тричі бив по Гуляйполю.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 15 боєзіткнень, шість з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На решті напрямках – без особливих змін, повідомили у Генштабі.

Втрати рф за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 10 лютого - Генштаб10.02.25, 07:38 • 28969 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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