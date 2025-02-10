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83 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит

83 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит

Киев  •  УНН

 • 7505 просмотра

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На фронте зафиксировано 83 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 28 атак. Российские захватчики активно атакуют на всех направлениях, но ВСУ успешно сдерживают врага.

В настоящее время на фронте произошло 83 боевых столкновения. На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении активность вражеской авиации вылилась в удары по Великому Бурлуку и Шевченковому. Противник пытался идти вперед в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают пять штурмовых действий российских захватчиков, враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов вблизи Торецка и Щербиновки, шесть боевых столкновений продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка. В настоящее время шесть боев продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар управляемой авиабомбой по населенному пункту Сичневое, неуправляемыми ракетами трижды бил по Гуляйполю.

На Курском направлении с начала суток состоялось 15 боестолкновений, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На остальных направлениях - без особых изменений, сообщили в Генштабе.

Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 10 февраля - Генштаб10.02.25, 07:38 • 25202 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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