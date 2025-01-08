400 євро компенсації: суд ЄС визнав Єврокомісію винною у порушенні правил захисту даних
Київ • УНН
Суд ЄС зобов'язав Єврокомісію виплатити 400 євро громадянину Німеччини через передачу його персональних даних у США. Порушення сталося під час реєстрації на конференцію через Facebook.
Суд ЄС змусив Єврокомісію виплатити 400 євро відшкодування збитків громадянину Німеччини через порушення власних законів про захист даних. Про це повідомляє TechCrunch, пише УНН.
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Зокрема, Генеральний суд ЄС зазначив, що Європейська комісія порушила права громадянина, передавши частину його персональних даних до Сполучених Штатів без належних гарантій.
Суд зазначив, що громадянин Німеччини зареєструвався на конференцію, яку проводила Європейська Комісія, використовуючи опцію "Увійдіть через Facebook" на сайті конференції. Однак, за словами громадянина, інформація про його IP-адресу, браузер і пристрій була передана компаніям у США, а саме Amazon, яка розмістила веб-сайт конференції, і Meta, якій належить Facebook, що, на думку громадянина, порушило його права, передбачені правилами блоку про конфіденційність даних.
Повідомляється, що Європейська Комісія вчинила "досить серйозне порушення" правил, які поширюються на 27 європейських країн, постановив у середу Генеральний суд ЄС.
Правила захисту даних ЄС, відомі як GDPR, є одними з найсуворіших правил конфіденційності даних у світі, і за їх порушення організації можуть бути оштрафовані на суму до 4% від їх річного обороту.