400 евро компенсации: суд ЕС признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил защиты данных

Суд ЕС заставил Еврокомиссию выплатить 400 евро возмещения убытков гражданину Германии из-за нарушения собственных законов о защите данных. Об этом сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

В частности, Генеральный суд ЕС отметил, что Европейская комиссия нарушила права гражданина, передав часть его персональных данных в Соединенные Штаты без надлежащих гарантий.

Суд отметил, что гражданин Германии зарегистрировался на конференцию, которую проводила Европейская Комиссия, используя опцию «Войдите через Facebook» на сайте конференции. Однако, по словам гражданина, информация о его IP-адресе, браузере и устройстве была передана компаниям в США, а именно Amazon, которая разместила веб-сайт конференции, и Meta, которой принадлежит Facebook, что, по мнению гражданина, нарушило его права, предусмотренные правилами блока о конфиденциальности данных.

Сообщается, что Европейская Комиссия совершила «достаточно серьезное нарушение» правил, которые распространяются на 27 европейских стран, постановил в среду Генеральный суд ЕС.

Правила защиты данных ЕС, известные как GDPR, являются одними из самых строгих правил конфиденциальности данных в мире, и за их нарушение организации могут быть оштрафованы на сумму до 4% от их годового оборота.