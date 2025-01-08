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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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400 евро компенсации: суд ЕС признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил защиты данных

400 евро компенсации: суд ЕС признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил защиты данных

Киев  •  УНН

 • 5192 просмотра

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Суд ЕС обязал Еврокомиссию выплатить 400 евро гражданину Германии из-за передачи его персональных данных в США. Нарушение произошло во время регистрации на конференцию через Facebook.

Суд ЕС заставил Еврокомиссию выплатить 400 евро возмещения убытков гражданину Германии из-за нарушения собственных законов о защите данных. Об этом сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали 

В частности, Генеральный суд ЕС отметил, что Европейская комиссия нарушила права гражданина, передав часть его персональных данных в Соединенные Штаты без надлежащих гарантий.

Суд отметил, что гражданин Германии зарегистрировался на конференцию, которую проводила Европейская Комиссия, используя опцию «Войдите через Facebook» на сайте конференции. Однако, по словам гражданина, информация о его IP-адресе, браузере и устройстве была передана компаниям в США, а именно Amazon, которая разместила веб-сайт конференции, и Meta, которой принадлежит Facebook, что, по мнению гражданина, нарушило его права, предусмотренные правилами блока о конфиденциальности данных.

Сообщается, что Европейская Комиссия совершила «достаточно серьезное нарушение» правил, которые распространяются на 27 европейских стран, постановил в среду Генеральный суд ЕС. 

Правила защиты данных ЕС, известные как GDPR, являются одними из самых строгих правил конфиденциальности данных в мире, и за их нарушение организации могут быть оштрафованы на сумму до 4% от их годового оборота.

Алина Волянская

Алина Волянская

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