4 вересня 1991 року над Верховною Радою підняли синьо-жовтий прапор

Підняття прапору незалежної України

4 вересня 1991 року над будівлею Верховної Ради України підняли синьо-жовтий прапор.

Тоді парламент прийняв постанову про підняття над будівлею українського парламенту синьо-жовтого прапора, який символізує українську державу в образі чистого неба і хлібного лану.

Примітно, що тоді над куполом залишився червоно-синій прапор, проте невдовзі радянський прапор було знято під крики “Ганьба!”, а над куполом парламенту замайорів лише прапор незалежної України.

Міжнародний день тхеквондо

4 вересня проводиться Всесвітній день тхеквондо. 4 вересня 1994 року, в Парижі, рішенням Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) тхеквондо стало офіційним видом спорту — World Taekwondo Day.

У цей день відзначається церковне свято 4 вересня — Агафонов день.

У цей день православна церква вшановує мучеників Агафоника. Інші назви свята: “Агафон”, “Агафонов день”, “Огуменник”, “Потіхи лісовика”. За повір’ям селян, ніч на Агафона відрізняється витівками лісовиків: “На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по гумнам”.

Іменини 4 вересня відзначають: Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора.