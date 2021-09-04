4 вересня 1991 року над Верховною Радою підняли синьо-жовтий прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні, 4 вересня, в Україні відзначають дату, коли над будівлею Верховної Ради України 1991 року було піднято жовто-блакитний прапор. Своєю чергою, у світі святкують Міжнародний день тхеквондо, пише УНН.
Підняття прапору незалежної України
4 вересня 1991 року над будівлею Верховної Ради України підняли синьо-жовтий прапор.
Тоді парламент прийняв постанову про підняття над будівлею українського парламенту синьо-жовтого прапора, який символізує українську державу в образі чистого неба і хлібного лану.
Примітно, що тоді над куполом залишився червоно-синій прапор, проте невдовзі радянський прапор було знято під крики “Ганьба!”, а над куполом парламенту замайорів лише прапор незалежної України.
Міжнародний день тхеквондо
4 вересня проводиться Всесвітній день тхеквондо. 4 вересня 1994 року, в Парижі, рішенням Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) тхеквондо стало офіційним видом спорту — World Taekwondo Day.
У цей день відзначається церковне свято 4 вересня — Агафонов день.
У цей день православна церква вшановує мучеників Агафоника. Інші назви свята: “Агафон”, “Агафонов день”, “Огуменник”, “Потіхи лісовика”. За повір’ям селян, ніч на Агафона відрізняється витівками лісовиків: “На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по гумнам”.
Іменини 4 вересня відзначають: Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора.