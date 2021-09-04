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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114097 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160756 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178124 перегляди

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4 вересня 1991 року над Верховною Радою підняли синьо-жовтий прапор

4 вересня 1991 року над Верховною Радою підняли синьо-жовтий прапор

Київ • УНН

 • 87376 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні, 4 вересня, в Україні відзначають дату, коли над будівлею Верховної Ради України 1991 року було піднято жовто-блакитний прапор. Своєю чергою, у світі святкують Міжнародний день тхеквондо, пише УНН.

Підняття прапору незалежної України

4 вересня 1991 року над будівлею Верховної Ради України підняли синьо-жовтий прапор.

Тоді парламент прийняв постанову про підняття над будівлею українського парламенту синьо-жовтого прапора, який символізує українську державу в образі чистого неба і хлібного лану.

Примітно, що тоді над куполом залишився червоно-синій прапор, проте невдовзі радянський прапор було знято під крики “Ганьба!”, а над куполом парламенту замайорів лише прапор незалежної України.

Міжнародний день тхеквондо

4 вересня проводиться Всесвітній день тхеквондо. 4 вересня 1994 року, в Парижі, рішенням Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) тхеквондо стало офіційним видом спорту — World Taekwondo Day.

У цей день відзначається церковне свято 4 вересня — Агафонов день.

У цей день православна церква вшановує мучеників Агафоника. Інші назви свята: “Агафон”, “Агафонов день”, “Огуменник”, “Потіхи лісовика”. За повір’ям селян, ніч на Агафона відрізняється витівками лісовиків: “На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по гумнам”.

Іменини 4 вересня відзначають: Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора.

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