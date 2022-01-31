34 комунальні об'єкти продасть мерія Одеси у першій половині 2022 року
Київ • УНН
ОДЕСА. 31 січня. УНН. 34 об'єкти комунальної власності із загальною стартовою ціною 80 мільйонів гривень планує продати Департамент комунальної власності Одеської міської ради у першому півріччі 2022 року. Про це під час апаратної наради 31 січня сказав директор департаменту Олександр Делінський, повідомляє УНН.
21 аукціон проведуть у березні з орієнтовною загальною стартовою ціною 65,1 мільйона гривень, ще 13 - у квітні та травні.
Делінський зазначив, що суми не є остаточними.
За його словами, минулого року об'єкти, які продавали з підвищенням ціни, подорожчали в середньому на 40%. Якщо стартова ціна об'єктів становила 118 мільйонів, то вдалося виручити 152 мільйони. Наприклад, максимальний приріст ціни продемонструвало приміщення на вулиці Садовій, 2: після початку аукціону воно подорожчало зі 741 тис. грн до 5 млн 650 тис. грн.
З 2008 по 2021 роки Одеська мерія продала понад 1,5 тисячі своїх приміщень з 2,8 тисячі. У середньому протягом року продавалося 12-15 тис. кв. м міської нерухомості.