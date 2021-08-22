22 серпня : в Україні — День пам’яті загиблих правоохоронців

День пам'яті загиблих правоохоронців — відзначається в Україні щорічно, 22 серпня з 1996 року.

В цей день вшановують працівників органів внутрішніх справ та Національної поліції України, які загинули виконуючи службовий обов'язок, самовіддано, ціною власного життя охороняли безпеку співвітчизників, боролися зі злочинністю, захищали територіальну цілісність України.

Всесвітній день мозку проголошений в 2014 році Всесвітньою федерацією неврології, заснованою в 1957 році в Брюсселі. Заходи дня спрямовані на підвищення обізнаності громадян про важливість здоров'я мозку, необхідність досліджень захворювань мозку і методів їх лікування.

День екологічного боргу (День екоборгу) — день настає тоді, коли кількість використаних ресурсів перевищує той обсяг, який Земля здатна відновити за рік. Цей день визначає науково-дослідча організація «Глобальна мережа екологічного сліду» (Global Footprint Network, GFN), яка запропонувала його в 1987 році.

Релігійне свято

Сьогодні віряни шанують пам’ять Апостола Матвія (Матфія). За переказами, Матфій був народжений у Віфлеємі і під керівництвом Сімеона навчався Закону Божого. Він був одним з 70-ти найкращих учнів Ісуса і пізніше разом з 12-ма апостолами став свідком зішестя Святого Духа. Далі проповідував у Юдеї та Єрусалимі.

Матфій володів чудодійними здібностями – допомагав хворим і виганяв бісів з людей. Багато разів його життю загрожувала небезпека, але він постійно її уникав. Достеменно невідомо, яким чином помер Матфій. За одними відомостями, він був розп’ятий на хресті. Також є інформація про те, що його побили камінням.

У книзі Дії Апостолів ім’я Матфія згадується лише один раз. Про нього йдеться, коли Петро пропонує апостолам вибрати учня, який займе місце Іуди, який зрадив Ісуса і покінчив життя самогубством.

У неділю, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків.