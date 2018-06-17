19 велогонщиків постраждали унаслідок зіткнення з автомобілем у Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Щонайменше 19 велогонщиків, які в неділю брали участь у провінційному чемпіонаті Федерації велоспорту Бельгії у комуні Кольфонтен (провінція Ено), отримали травми у результаті зіткнення з автомобілем. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Libre Belgique.
За даними видання, три велогонщика з Фландрії (північна область Бельгії), Нідерландів та Німеччини отримали відкриті переломи, ще четверо — струс мозку.
Як пише газета, інцидент стався після того, як з незрозумілої причини водій автомобіля, в салоні якого знаходилися троє дітей, різко повернула перед велосипедистами, що наближалися.
“Ця пригода сталася по чистій випадковості”, — заявив бургомістр Кольфонтена Лучіано Д’Антона. Він додав, що звернувся до поліції з проханням відвідати лікарні, щоб отримати найточнішу інформацію про стан постраждалих.
Нагадаємо, 16 червня в центрі Москви автомобіль таксі в’їхав у пішоходів. Московська поліція заявила, що 8 людей постраждали.