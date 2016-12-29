Появилась программа по информированию общественности о евроатлантической интеграции - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сотрудничество Украина-НАТО действительно успешно. Об этом в эфире "5 канала" заявил глава совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак, передает УНН.
"Сотрудничество с НАТО действительно успешно. И то, что изменилось к лучшему в 2016 году, - мы получили, скажем так, политического лидера. У нас до этого была определенная институциональная рамка, как мы видим сотрудничество. Но у нас не было лидера, который бы вел, потому что мы знаем, что политика очень много значит. И то, что у нас назначили вице-премьера по европейской и евроатлантантичнои интеграции - это хороший процесс, потому что политическая воля вдыхает в этот сплошной механизм определенную силу и определенную жизнь", - сказал он.
Г. Максак отметил: "У нас буквально вчера появилась программа по информированию общественности о евроатлантической интеграции. Это очень хороший пример, потому что у нас немножко плавающие рейтинги: то есть большее доверие к НАТО, то меньшее ".