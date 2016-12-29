З'явилася програма з інформування громадськості про євроатлантичну інтеграцію - експерт

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співпраця Україна-НАТО є дійсно успішною. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова ради зовнішньої політики “Українська призма” Геннадій Максак, передає УНН.

“Співпраця з НАТО дійсно успішна. І те, що змінилося на краще в 2016 році, — ми отримали, скажемо так, політичного лідера. В нас до цього була певна інституційна рамка, як ми бачимо співпрацю. Але в нас не було лідера, який би вів, тому що ми знаємо, що політика дуже багато значить. І те, що в нас назначили віце-прем’єра європейської і євроатлантантичної інтеграції — це гарний процес, тому що політична воля вдихає в цей суцільний механізм певну силу і певне життя”, — сказав він.

Г. Максак зуважив: “В нас буквально вчора з’явилася програма з інформування громадськості про євроатлантичну інтеграцію. Це дуже гарний приклад, тому що в нас є трошки плаваючі рейтинги: то є більша довіра до НАТО, то менша”.

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