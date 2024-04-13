Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  125250 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  126610 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  128455 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  150368 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124705 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136328 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161440 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139699 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134345 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117767 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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9 апреля 2024, 13:31  •  277809 просмотра

Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

В эту пятницу в США начался масштабный музыкальный фестиваль Coachella, значительная часть которого транслируется в прямом эфире на YouTube.

Культура •   •  4579 просмотра
Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае

Европейская комиссия планирует выделить Украине 1,5 миллиарда евро в апреле и, как ожидается, еще 1,9 миллиарда евро в мае, при условии выполнения определенных условий, в рамках 50-миллиардной программы для Украины.

Экономика •   •  8136 просмотра
ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае

В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец

Неизвестный мужчина напал на людей в торговом центре возле пляжа Бонди в Сиднее, Австралия, в результате чего погибло 6 человек, среди пострадавших 9-месячный младенец, и еще несколько человек были ранены, прежде чем нападавшего застрелила полиция.

Новости Мира •   •  9522 просмотра
В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец

Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт покушения на него, заявив, что знал о рисках работы в прифронтовом регионе, где ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители в результате российских атак.

Война •   •  12706 просмотра
Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Бывший президент США Дональд Трамп выразил открытость к одобрению республиканцами дополнительной помощи Украине в виде кредита, а не подарка, и призвал Европу предоставить Украине большую финансовую поддержку.

Война •   •  13548 просмотра
Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что быстро стало понятно, что это не будет короткая война, и поставлять оружие и боеприпасы Украине придется еще долго.

Война •   •  13637 просмотра
Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы

В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту

По сообщениям местных телеграм-каналов и СМИ, российские системы противовоздушной обороны работали возле Крымского моста в Керчи, его временно перекрывали для движения транспорта.

Война •   •  13336 просмотра
В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту

Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Было ограничено потребление электроэнергии в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, производство электроэнергии из возобновляемых источников также было ограничено, а излишки электроэнергии передавались в Польшу.

Война •   •  14085 просмотра
Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК

Полиция не будет выполнять функции ТЦК, а лишь будет доставлять к ним тех, кто получил повестку и не пришел, согласно новому закону о мобилизации, указано министром внутренних дел Игорем Клименко.

Война •   •  15147 просмотра
Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК

В оккупированном Луганске сообщают о взрывах: что известно

Взрывы произошли возле машиностроительного завода во временно оккупированном городе Луганск на востоке Украины.

Война •   •  14171 просмотра
В оккупированном Луганске сообщают о взрывах: что известно