Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

Масштабный музыкальный фестиваль Coachella стартовал в эту пятницу в США. Его значительная часть будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Расписание первого дня обнародовало профильное издание Pitchfork, пишет УНН.

Детали

Фестиваль проходит в два уикенда: 12-14 апреля и 19-21 апреля.

Хедлайнерами Coachella в этом году являются Лана Дель Рей, Tyler, the Creator, Doja Cat, но можно найти и много других звезд. Среди них воссоединенные No Doubt, а также Ice Spice, Blur, J Balvin, Peso Pluma, Grimes и Vampire Weekend. Также будут Two Shell, Jockstrap, Mdou Moctar, Bicep, Lil Yachty, Oneohtrix Point Never, Faye Webster и Brittany Howard.

Однако, яркий фестиваль вблизи Палм-Спрингс столкнулся с самыми низкими продажами за десятилетие, отмечает The Guardian. В то время как в прошлом году билеты разошлись в течение четырех дней, в этом году произошел спад интереса: для продажи 125 тысяч билетов на первый уикенд понадобилось 27 дней, при этом на второй уикенд еще осталась доступные билеты. Абонемент на первый уикенд стоит 499 долларов, а VIP-пропуск достигает цены в 1399 долларов.

Лана Дель Рей стала пятничным хедлайнером фестиваля музыки и искусств Coachella Valley 2024. Она выступила на фестивале в Индио, штат Калифорния, впервые после своего дебюта в 2014 году.

Сцена Coachella Stage

Пятница, 12 апреля

Young Miko

Sabrina Carpenter

Lil Uzi Vert

Peso Pluma

Lana Del Rey

Сцена Outdoor Theatre

Пятница, 12 апреля

L’Impératrice

Deftones

Everything Always

Justice

Honey Dijon x Green Velvet

Сцена Sahara

Пятница, 12 апреля

Cloonee

Ken Carson

Skepta

Bizarrap

Peggy Gou

Ateez

Steve Angello

Сцена Mojave

Пятница, 12 апреля

Mall Grab

The Japanese House

Faye Webster

Tinashe

Yoasobi

Hatsune Miku

Anti Up

Сцена Gobi

Пятница, 12 апреля

Sid Sriram

Chappell Roan

Brittany Howard

Neil Frances

Chlöe

Suki Waterhouse

Сцена Sonora

Пятница, 12 апреля

Late Night Drive Home

The Beths

Eartheater

Narrow Head

Black Country, New Road

Clown Core

Son Rompe Pera