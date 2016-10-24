Встреча в Берлине для Путина была попыткой выхода из изоляции - эксперт

"Сыграл ряд факторов, во-первых был фактически отменен визит во Францию. Президент Олланд очень четко дал понять, что он не собирается делать никаких торжественных мероприятий с Путиным, а исключительно готов обсудить с ним вопрос Сирии, причем, очевидно, что это будет критика его действий в Сирии. Тогда же была утечка в немецкую прессу, что Меркель серьезно рассматривает новые санкции по отношению к России за действия в Сирии ... ", - отметил эксперт.

Д.Шульга предположил, что "Путин, получив такие сигналы со стороны Франции и Германии, понял - если он не поедет в Берлин на встречу в нормандском формате, то на саммите Европейского Союза Меркель и Олланд скажут, что с ним нельзя вести разговор".

"Он попытался показать, что может разговаривать, хотя бы в каких-то минимальных вопросах. Я думаю, что это было с его стороны как попытка выхода из такой изоляции", - отметил эксперт.

Напомним, с 19 на 20 октября в Берлине состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки".