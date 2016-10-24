Зустріч у Берліні для В.Путіна була спробою виходу з ізоляції - експерт

"Зіграла низка факторів, по-перше був фактично скасований візит до Франції. Президент Олланд дуже чітко дав зрозуміти, що він не збирається робити ніяких урочистих заходів з Путіним, а виключно готовий обговорити з ним питання Сирії, причому, очевидно, що це буде критика його дій у Сирії. Тоді ж був витік у німецьку пресу, що Меркель серйозно розглядає нові санкції по відношенню до Росії за дії у Сирії…" - зазначив експерт.

Д.Шульга висловив припущення, що "В.Путін, отримавши такі сигнали з боку Франції і Німеччини, зрозумів – якщо він не поїде в Берлін на зустріч у нормандському форматі, то на саміті Європейського Союзу Меркель і Олланд скажуть, що з ним не можна вести розмову".

"Він спробував показати, що може розмовляти, хоча б у якихось мінімальних питаннях. Я думаю, що це було з його боку як спроба виходу з такої ізоляції", – зазначив експерт.

Нагадаємо, із 19 на 20 жовтня у Берліні відбулась зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".