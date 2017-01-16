Встреча контактной группы по Донбассу состоится сегодня в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске состоится в понедельник, 16 января. Об этом во время брифинга сообщила ранее эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Следующая встреча по Минску состоится 16 числа, в понедельник", - сообщила О. Айвазовская.
Напомним, последняя встреча трехсторонней контактной группы в Минске была 21 декабря 2016 года, во время которой стороны договорились о прекращении огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.