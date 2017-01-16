Зустріч контактної групи щодо Донбасу відбудеться сьогодні у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську відбудеться в понеділок, 16 січня. Про це під час брифінгу повідомила раніше експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
“Наступна зустріч по Мінську відбудеться 16 числа, у понеділок”, - повідомила О.Айвазовська.
Нагадаємо, остання зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську була 21 грудня 2016 року, під час якої сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі з півночі 24 грудня.