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Остановка подъемника на курорте во Львовской области: спасатели сняли всех туристов

Киев • УНН

 • 13575 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 января. УНН. Спасательная операция на горнолыжном курорте Погар, Львовская область, завершена. С подъемника спасатели сняли тридцать два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

Остановка подъемника на курорте во Львовской области: спасатели сняли всех туристов

"По состоянию на 19:30 все спасательные работы завершены. С подъемника снято 32 человека из них 5 детей", - сообщили в ГСЧС.

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Напомним, во Львовской области, в поселке Славское на горнолыжном курорте Погар остановился подъемник с туристами.

Предварительная причина остановки - неисправность редуктора.

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